У суботу, 4 січня, стало відомо про смерть 116-річної японки, яку у вересні минулого року було визнано найстарішою людиною у світі. За даними чиновника міста Асія на заході Японії, де проживала покійна, смерть сталася від старості.

Про це пише Kyodo News.

Томіко Ітоока народилася 23 травня 1908 року в місті Осака й була найстаршою серед своїх трьох братів і сестер. Вона померла в будинку для літніх людей, де і проживала.

Жінку було визнано найстарішою живою людиною в Японії в грудні 2023 року після смерті Фуси Тацумі, 116-річної жінки в Касіварі.

У вересні 2024 року Книга рекордів Гіннеса визнала Томіко найстарішою живою людиною у світі після смерті Марії Браньяс Морери, 117-річної жительки іспанської Каталонії.

Як повідомляло раніше видання Daily Star, Томіко вийшла заміж у віці 20 років і виховала чотирьох дітей – двох дочок і двох синів. Під час Другої світової війни Томіко керувала японським представництвом текстильної фабрики свого чоловіка, поєднуючи роботу там із самостійним вихованням дітей. Коли її чоловік помер 1979 року, Томіко жила сама в його рідному місті в префектурі Нара.

Жінка вела активний спосіб життя, займалася альпінізмом і підкорила такі легендарні гори, як Нідзьо та Онтаке. Одним з її особистих фізичних досягнень було подолання довгих кам’яних сходів храму Ашія у віці 100 років без палиці.