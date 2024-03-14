У віці 6 років Пол переніс важку форму поліомієліту, через що залишився паралізованим нижче шиї. А його дихальні функції підтримував апарат "залізна легеня".

З цим пристроєм американець прожив насичені десятиліття, прославившись у всьому світі.

Навіть будучи паралізованим, американець прожив повноцінне та яскраве життя, сповнене подорожами, роботою та успіхом. Зокрема він закінчив школу та отримав докторський ступінь з права.

Пол також з часом навчився дихати за допомогою язика, що дало йому можливість до трьох годин покидати “залізну легеню”. — цього часу йому вистачало для юридичної практики та інших справ, для яких чоловік використовував спеціальне крісло.

Про смерть Пола Александера стало відомо 11 березня. Про це повідомило видання Daily Mail з посиланням на фонд зі збору коштів на лікування.