Про це повідомляють Військово-морські сили ЗСУ.
“В Чорному морі ворожі кораблі відсутні. В Азовському морі 1 ворожий корабель”, – йдеться у повідомленні.
Також в Середземному морі перебувають 7 кораблів РФ, серед яких є 3 носіЇ крилатих ракет “Калібр” загальним залпом до 20 ракет.
В інтересах Росії прохід Керченською протокою здійснили 25 суден у Чорному морі та 14 — в Азовському.
- Удар по російському кораблю
- Опубліковані супутникові знімки з наслідками обстрілу аеродрому російських військ в Джанкої, — “Схеми”
- Росіяни практично не використовують “Калібри” через страх виводити в море ракетоносії, — речник ВМС