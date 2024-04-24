Про це повідомляють Військово-морські сили ЗСУ .

“В Чорному морі ворожі кораблі відсутні. В Азовському морі 1 ворожий корабель”, – йдеться у повідомленні.

Також в Середземному морі перебувають 7 кораблів РФ, серед яких є 3 носіЇ крилатих ракет “Калібр” загальним залпом до 20 ракет.

В інтересах Росії прохід Керченською протокою здійснили 25 суден у Чорному морі та 14 — в Азовському.