11 серпня в Нововолинську в рамках акції "Нитка єднання" презентували найбільший вʼязаний прапор України, створений із сотень клаптиків.

Про це повідомили в міській раді.

Акція, ініційована внутрішньо переміщеними жінками з ГО “Старт у нове життя”, має на меті створення в’язаного полотнища, яке символізує єднання українців та підтримку спільної ідеї.

За словами керівниці організації Анни Карамишевої, найбільший в’язаний прапор України складається з майже 600 фрагментів і має довжину близько 9 метрів.

Жительки Нововолинська під час акції пришили до готового прапора багато жовтих і блакитних клаптиків розміром 20 на 20 см, зв’язаних спицями чи гачком. Завершений “теплий” прапор планують зареєструвати у Книзі рекордів України.