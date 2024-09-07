У ніч проти 7 вересня в Острогозькому районі Воронезької області російська ППО нібито збила безпілотник, що спричинило пожежу та детонацію на складі боєприпасів. Влада оголосила тимчасову евакуацію населення з кількох сіл.

Про це повідомив губернатор Воронезької області Олександр Гусєв.

За його словами, через падіння безпілотника “виникла пожежа, яка перейшла на вибухонебезпечні предмети, розпочалася детонація”. При цьому він не уточнює ні масштабів пожежі, ні характеру вибухонебезпечних предметів. Постраждалих серед цивільних, як стверджує Гусєв, немає.

Спочатку губернатор повідомив про евакуацію “до сусіднього населеного пункту” жителів одного села. Однак трохи згодом він написав, що евакуюватимуть жителів вже кількох сіл.

“Оцінка можливих пошкоджень буде проводитись лише після повної ліквідації наслідків детонації”, — додав Гусєв.

Моніторингові Telegram-канали пишуть, що дрон влучив у склад боєприпасів, і публікують відео, на яких виразно чути вибухи. Місцеві жителі повідомляли, що детонація вже триває кілька годин.