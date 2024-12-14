Автобус із пораненими на війні російськими військовослужбовцями врізався в "УРАЛ" з іншими військовими. Відомо про п'ятьох загиблих та понад 40 поранених.

Про це повідомляє російські ЗМІ, зокрема Telegram-канал ASTRA.

Джерела видання сповіщають про те, що ДТП сталося напередодні, 13 грудня, в районі 23 години вечора на трасі “Вороніж-Луганськ” у Кам’янському районі Воронезької області.

“УРАЛ” з російськими військовими здійснив лобове зіткнення з автобусом, у якому перебували інші військові з РФ, зокрема ті, які отримали поранення на війні з Україною.

Повідомляється, що внаслідок ДТП загинули обидва водії, один поранений військовослужбовець з автобуса та два військовослужбовці з “УРАЛу”. Ще 46 російських військовослужбовців дістали поранення.

Зазначимо, що на офіційному рівні у РФ цю подію не коментували.