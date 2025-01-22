У травні 2024 року у Вовчанську на Харківщині загинув командир штурмової групи полковник Костянтин Жук, відомий за позивним Нельсон. Він прикривав відхід побратимів під час бойового завдання. Про його смерть стало відомо лише зараз, через необхідність збереження таємниці.

Про це повідомив речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов.

“На фронті здобув вічне життя в бою полковник Костянтин Жук, брат Нельсон. До війни — професійний військовий, президент Національної асоціації мотоциклістів України, один із засновників київського Пласту. У часи АТО – командир батальйону спецпризначення “Гарпун” в складі МВС, очолював контрдиверсійну групу в складі СБУ. У байкерських колах знаний як Полк”, — йдеться у повідомленні спецпідрозділу ГУР “Братство”.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії Костянтин Жук долучився до спецпідрозділу “Братство”, де керував підрозділами із залучення іноземних добровольців, а також брав участь в обороні острова Зміїний.

За словами Андрія Ковальова, Жук був надзвичайно відданим українському патріотизму, ще у 1991 році склав присягу на вірність Українському народові й активно займався українізацією армії. Він також зробив вагомий внесок у військову підготовку молоді, організовуючи вишколи та табори для пластунів.

“Костя був впевнений, що треба займатися військовим вишколом молоді, тому активно зайнявся розвитком “Пласт” – український скаутинг у Києві, ще до того, як більшість українців взагалі почули про “Пласт”. Наприклад він організовував військовий молодіжний вишкіл “Десант”, щоб зацікавити молодь службою у ЗСУ і зокрема в ДШВ. Сприяв проведенню щорічного військового табору “Легіон”, – розповів Ковальов.

Своїми спогадами про Костянтина Жука поділився також український історик, політик і громадський діяч Юрій Юзич.

“Знав особисто друга Полковника з 90-х. Як офіцера Генштабу, який прийшов в Пласт, щоб посилити військовий вишкіл молоді. Він робив все, що в його силах, щоб наша молодь була готовою до війни, у той час, як кадрова армія скорочувалсь і постійно реформувалась. Костя завжди говорив, що треба готуватись до тотальної війни – усім. Проводив масу вишколів для пластунів і пластунок”, – написав Юзич.

Костянтин Жук народився 21 травня 1955 року у місті Сміла на Черкащині. Він мав три вищі освіти, здобуті у Харкові, Одесі та Києві, та був радіоінженером за фахом.

До 1992 року служив в радянській армії на командних посадах до командира окремого батальйону включно. З 1992 року в ЗСУ, з 2004 – у запасі.