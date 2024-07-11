“Згідно із попереднім порядком денним на найближчому пленарному тижні Рада розгляне вже у другому читанні законопроєкт спікера №4201, який передбачає скасування в Україні переходу з літнього на зимовий час і навпаки”, – зазначив нардеп.

Законопроєкт №4201 про скасування переходу з літнього на зимовий час і навпаки розглянуть у другому читанні на найближчому пленарному тижні. Ініціатором і автором документа є спікер парламенту Руслан Стефанчук.

Нагадаємо, у ніч проти 31 березня 2024 року Україна перейшла на літній час – стрілки годинника перевели на годину вперед.