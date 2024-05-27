Про це в інтерв’ю NV розповів перший заступник голови комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.
“Остаточні параметри будуть відомі після червня. Те, що не буде вистачати грошей, я говорив з вересня минулого року, коли побачив бюджет”, – сказав Железняк.
За його словами, видатки на оборону минулого року були нижчими з ряду причин, але цього року вони суттєво збільшаться через інфляцію, мобілізацію та потребу у зброї. Раніше очікували, що розрив бюджету складе близько 400 млрд грн, зараз через збільшення видатків цифра може сягнути 720 млрд.
Він зазначив, що активна робота над підвищенням податків може початися в липні.
“Навіть якщо податки будуть прийняті в серпні, в що я не вірю, у нас залишиться лише чотири місяці, щоб закрити бюджетну діру”, – підкреслив він.
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