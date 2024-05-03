У Верховній Раді заявили, що кінцевий варіант порівняльної таблиці до законопроєкту про заборону московського патріархату був наданий 1 травня Головному юридичному управлінню.

Про це йдеться на сайті пресслужби.

Вказано, що законопроєкти до другого читання оприлюднюються на сайті парламенту після того, як вони пройдуть юридичну експертизу. Кінцевий варіант порівняльної таблиці для розгляду парламентом у другому читанні готує профільний комітет, після чого передає її Головному юридичному управлінню апарату ВР, який і проводить таку експертизу.

“Кінцевий варіант порівняльної таблиці до законопроєкту № 8371 обсягом 917 сторінок для проведення юридичної експертизи був наданий Головному юридичному управлінню Комітетом з питань гуманітарної та інформаційної політики 1 травня 2024 року о 16:30”, – йдеться у повідомленні.

Проте станом на ранок 3 травня порівняльна таблиця до зазначеного законопроєкту опрацьовується у Головному юридичному управлінні, після чого вона буде оприлюднена на сайті ВР.