У Верховній Раді України пропонують забезпечити безперешкодний виїзд за кордон для заброньованих чиновників, депутатів, суддів та прокурорів.

Про це йдеться у проєкті Закону про внесення змін до деяких законів України щодо додаткових заходів із посилення мотивації та захисту прав військовослужбовців в умовах дії воєнного стану (№11460), пише Судово-юридична газета.

Так, народним депутатам, чиновникам, суддям, прокурорам, представникам громадських організацій, що внесені до переліку заброньованих у зв’язку з отриманням фінансових грантів від міжнародних партнерів, експертам з питань нормативних актів та іншим, хто має право на бронювання пропонується дати право безперешкодного виїзду за кордон на час дії бронювання.

Як пише видання, по-перше, пропонується встановити, що особи, зазначені у частині 1, пунктах 1- 5 ч. 3, частинах 5 та 6 статті 23 Закону “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”, мають, на час дії відстрочки, право безперешкодного виїзду за кордон за умови пред’явлення документа про відстрочку від призову. Зазначене право на час здійснення їх повноважень поширюється на народних депутатів України, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим та депутатів місцевих рад за умови пред’явлення ними службового посвідчення

“По-друге, у статті 25 Закону “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію” пропонується встановити, що особи, зазначені у ч. 1 ст. 25, мають, на час дії бронювання, право безперешкодного виїзду за кордон за умови пред’явлення ними документу про бронювання”, — пояснює видання.

Наразі відповідно до цієї частини бронюванню підлягають, серед інших, військовозобов’язані, які працюють або проходять службу на підприємствах, в установах і організаціях, які визначені критично важливими.