Цією інформацією у своєму Telegram-каналі поділився нардеп Ярослав Желізняк
Платники податків, включені до Переліку, отримуватимуть такі переваги:
• мораторій на документальні перевірки;
• скорочення строків камеральної та документальної перевірок у цілях бюджетного відшкодування – 5 календарних днів;
• індивідуальні податкові консультації протягом 5 календарних днів;
• за платником податків закріплюється комплаєнс-менеджер, з яким платник зможе взаємодіяти зокрема із використанням засобів дистанційного зв’язку, у тому числі у режимі відеоконференції;
• платник податків на свій запит у п’ятиденний строк має право отримати відомості про наявну у контролюючого органу податкову інформацію, яка може свідчити про податкові ризики у діяльності платника податків, а також консультацію щодо усунення таких ризиків.
Що варто знати про “клуб білого бізнесу”
Народні депутати розробили законопроєкт про «клуб білого бізнесу», який передбачає створення переліку платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства, що користуватимуться низкою переваг у податковому адмініструванні.
Сутність законопроєкту полягає в тому, що якщо підприємець відповідає простим та прозорим критеріям щодо рівня сплати податків вище середнього по галузі та виплачує вищі за середні по галузі заробітні плати, податковий контроль у вигляді перевірок за ним не здійснюється.
«Це як раз про новий суспільний договір держави і бізнесу», – наголосив Гетманцев
Законом пропонується пропонується розширити зміст поняття «податковий ризик» та запровадити термін «комплаєнс (управління податковими ризиками)».
Також він передбачає запровадження Переліку платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства, які користуватимуться низкою переваг у податковому адмініструванні під час воєнного стану.
До цього переліку щоквартально включатимуться юридичні особи та фізичні особи-підприємці, які відповідатимуть низці вимог та критеріїв (зокрема, вимогам до рівня сплати податків, до рівня нарахування заробітної плати тощо).
Ведення Переліку забезпечуватиме Державна податкова служба, а інформацію про включення платник отримуватиме через електронний кабінет.
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