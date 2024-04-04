Якщо підприємець відповідає простим та прозорим критеріям щодо рівня сплати податків вище середнього по галузі та вищий за середні по галузі рівень заробітної плати, податковий контроль у вигляді перевірок за ним не здійснюється.

Цією інформацією у своєму Telegram-каналі поділився нардеп Ярослав Желізняк

Платники податків, включені до Переліку, отримуватимуть такі переваги:

• мораторій на документальні перевірки;

• скорочення строків камеральної та документальної перевірок у цілях бюджетного відшкодування – 5 календарних днів;

• індивідуальні податкові консультації протягом 5 календарних днів;

• за платником податків закріплюється комплаєнс-менеджер, з яким платник зможе взаємодіяти зокрема із використанням засобів дистанційного зв’язку, у тому числі у режимі відеоконференції;

• платник податків на свій запит у п’ятиденний строк має право отримати відомості про наявну у контролюючого органу податкову інформацію, яка може свідчити про податкові ризики у діяльності платника податків, а також консультацію щодо усунення таких ризиків.

Що варто знати про “клуб білого бізнесу”

Народні депутати розробили законопроєкт про «клуб білого бізнесу», який передбачає створення переліку платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства, що користуватимуться низкою переваг у податковому адмініструванні.

Сутність законопроєкту полягає в тому, що якщо підприємець відповідає простим та прозорим критеріям щодо рівня сплати податків вище середнього по галузі та виплачує вищі за середні по галузі заробітні плати, податковий контроль у вигляді перевірок за ним не здійснюється.

«Це як раз про новий суспільний договір держави і бізнесу», – наголосив Гетманцев

Законом пропонується пропонується розширити зміст поняття «податковий ризик» та запровадити термін «комплаєнс (управління податковими ризиками)».

Також він передбачає запровадження Переліку платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства, які користуватимуться низкою переваг у податковому адмініструванні під час воєнного стану.

До цього переліку щоквартально включатимуться юридичні особи та фізичні особи-підприємці, які відповідатимуть низці вимог та критеріїв (зокрема, вимогам до рівня сплати податків, до рівня нарахування заробітної плати тощо).

Ведення Переліку забезпечуватиме Державна податкова служба, а інформацію про включення платник отримуватиме через електронний кабінет.