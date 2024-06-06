Про це йдеться у картці законопроєкту на сайті Верховної Ради.
Авторами стали народний депутат від фракції “Європейська Солідарність” Олексій Гончаренко і депутат від фракції “Слуга народу” Георгій Мазурашу.
“100% працівників ДСНС повинні отримати бронь від мобілізації. Подав відповідний законопроєкт №11323 до Верховної Ради”, — написав Гончаренко.
Зазначається, що цей проєкт закону має на меті гарантувати повну відстрочку від мобілізації та служби у ЗСУ військовозобов’язаних працівників ДСНС.
“Вимоги чіткі. Наші рятувальники, які щодня та щоночі рятують українців та розбирають завали після атак росіян, повинні мати бронь від мобілізації”, – розповів Олексій Гончаренко.
Нагадаємо, раніше нардеп Олексій Гончаренко повідомив, що Кабінет Міністрів України прийняв постанову, якою передбачає бронювання 50% працівників ДСНС.
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