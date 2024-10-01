Станом на сьогодні у Вугледарі, що на Донеччині, де йде активний наступ російських військ, залишаються 107 цивільних. Водночас всіх дітей з міста вже евакуювали.

Про це в ефірі національного телемарафону повідомив керівник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Він зазначив, що російські сили просунулися майже до центральних районів міста. Через постійні обстріли доставити гуманітарну допомогу мешканцям, які залишилися у Вугледарі, стає надзвичайно складно.

Схожа ситуація спостерігається і в Торецьку, де наразі залишається близько півтори тисячі мирних жителів. Постачання гуманітарної допомоги до цього населеного пункту ускладнюється через постійні обстріли російськими військами усіх транспортних шляхів.

Російські війська посилили наступ на Вугледар з початку вересня, змінивши тактику — замість лобових атак вони почали наступати з флангів, намагаючись оточити українські підрозділи, що обороняють місто.

За інформацією журналістів Forbes, існує ризик оточення бійців 72-ї бригади, яка захищає Вугледар. Вони також зазначили, що місцеві дороги та поля заміновані, що створює серйозну загрозу для російських військ, проте на північ від Вугледара, через Водяне, просування ворога йде під прикриттям авіації, що скидає бомби, і ця ділянка виявилася менш небезпечною.