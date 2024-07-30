Про це відомо з трансляції «Суспільне Спорт».
Перший гол забив на 47 хвилині Тьяго Альмада. Після початку другого тайму він підхопив м’яч, пройшов від центрального кола і з 20 метрів пробив у кут українських воріт. А на 90 хвилині Клаудіо Ечеверрі зіграв на добиванні та зафіксував фінальний рахунок 2:0.
Як зауважили в Українській асоціації футболу, українці створили свій момент аж на 68-й хвилині, коли Дмитро Криськів здалеку перевірив Херонiмо Рульї. Далі шанс упустив шанс Ігор Краснопір, який пробив у суперника. Також Ніколас Отаменді заблокував спробу Олега Очеретька.
Після голу Ечеверрі українці відповіли ударами Владислава Велетня й Очеретька, але відіграти бодай гол не зуміли.
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