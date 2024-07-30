У третьому турі групового раунду футбольного турніру Олімпіади-2024 Україна програла Аргентині з рахунком 0:2. Це означає, що Марокко та Аргентина виходять до чвертьфіналу, а Україна посідає третє місце та вибуває зі змагань.

Про це відомо з трансляції «Суспільне Спорт».

Перший гол забив на 47 хвилині Тьяго Альмада. Після початку другого тайму він підхопив м’яч, пройшов від центрального кола і з 20 метрів пробив у кут українських воріт. А на 90 хвилині Клаудіо Ечеверрі зіграв на добиванні та зафіксував фінальний рахунок 2:0.

Як зауважили в Українській асоціації футболу, українці створили свій момент аж на 68-й хвилині, коли Дмитро Криськів здалеку перевірив Херонiмо Рульї. Далі шанс упустив шанс Ігор Краснопір, який пробив у суперника. Також Ніколас Отаменді заблокував спробу Олега Очеретька.

Після голу Ечеверрі українці відповіли ударами Владислава Велетня й Очеретька, але відіграти бодай гол не зуміли.

Збірна України з футболу вперше брала участь в Олімпійських іграх.