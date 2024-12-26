Про це пише The Guardian.
Опитування показало, що підтримка альтернативного вирішення конфлікту – припинення бойових дій шляхом переговорів, навіть якщо це дозволить Росії залишити контроль над частинами України – зросла в кожній країні.
Водночас готовність підтримувати Україну, поки вона не переможе Росію, залишається високою у Швеції (50%) і Данії (40%), а у Великій Британії впала до 36%.
При цьому відсоток тих, хто вважає за краще мир шляхом переговорів, зріс до 55% з 45% в Італії, до 46% з 38% в Іспанії, до 43% з 35% у Франції та до 45% з 38% у Німеччині.
Як зазначає видання, залишається незрозумілим, чи ця зміна відображає зниження інтересу до України, чи зростання суспільної втоми.
Разом з тим, респонденти також розділилися у думках щодо того, як вони ставляться до мирного врегулювання, яке залишить Росії контроль принаймні над деякими частинами України, які вона незаконно захопила після вторгнення в лютому 2022 року.
Більшість у Швеції (57%), Данії (53%) і Великій Британії (51%), а також значна меншість (43%) в Іспанії заявили, що вони будуть “дуже або досить негативно” ставитися до такої угоди, порівняно з лише 37% у Франції та 31% у Німеччині та Італії.
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