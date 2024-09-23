Кількість постраждалих внаслідок російського удару по Запоріжжю 22 вересня зросла до 22.

Про це повідомляє ДСНС.

“Запоріжжя: до 22 зросла кількість постраждалих внаслідок обстрілу. Зокрема, серед травмованих 13 жінок, 7 чоловіків та двоє дітей. Врятовано 27 мешканців міста. У лікарні залишаються дві жінки, медики оцінюють їхній стан як середньої тяжкості”, – йдеться у повідомленні.

Упродовж дня рятувальники разом із працівниками комунальної аварійно-рятувальної служби розбирали нестійкі зруйновані конструкції з верхніх поверхів будинків.

Пізно ввечері 22 вересня через російську атаку керованими авіабомбами на Запоріжжя є поранені, серед них дитина.

У поліції додали, що окупанти в період з 22:19 до 23:04 22 вересня завдали 7 ударів (попередньо, КАБами) по території обласного центру та району. Ворожі боєприпаси влучили по об’єктах цивільної інфраструктури.