Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

“На жаль, кількість загиблих у Запоріжжі зросла до 11. Щойно рятувальники дістали тіло жінки із під завалів будинку, зруйнованого ворожим ударом 10 грудня”, – заявив він.

Нагадаємо, що ракетний удар стався 10 грудня. Під час атаки в будівлі клініки перебували медичний персонал та пацієнти. Постраждало щонайменше 22 особи. Удар завдав значної шкоди медичному закладу, перетворивши його на руїни.

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