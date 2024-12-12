Нагадаємо, що ракетний удар стався 10 грудня. Під час атаки в будівлі клініки перебували медичний персонал та пацієнти. Постраждало щонайменше 22 особи. Удар завдав значної шкоди медичному закладу, перетворивши його на руїни.

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