Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
“На жаль, кількість загиблих у Запоріжжі зросла до 11. Щойно рятувальники дістали тіло жінки із під завалів будинку, зруйнованого ворожим ударом 10 грудня”, – заявив він.
Рятувальники продовжують роботи в Запоріжжі, де внаслідок ракетного удару по медичному закладу загинуло вже 11 осіб. Останньою жертвою стала жінка, чиє тіло було знайдено під руїнами.
Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
“На жаль, кількість загиблих у Запоріжжі зросла до 11. Щойно рятувальники дістали тіло жінки із під завалів будинку, зруйнованого ворожим ударом 10 грудня”, – заявив він.