За процесуального керівництва прокурорів Запорізької обласної прокуратури викрито та повідомлено про підозру жителю Запоріжжя у державній зраді, вчиненій за попередньою змовою групою осіб, та готуванні до вчинення терористичного акту (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111, ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 КК України).

Про це повідомляє Прокуратура Запорізької області. “За даними слідства, запоріжанин у жовтні 2023 року через свого знайомого, який перебуває на тимчасово захопленій території області, був завербований представниками спецслужб країни-агресора”, – йдеться у повідомленні.

На початку лютого 2024 року від російських кураторів отримав завдання щодо вчинення терористичного акту у багатолюдному місці Запоріжжя. Цей теракт мав призвести до численних жертв та руйнувань з метою порушення громадської безпеки та залякування населення обласного центру.

“Також встановлено, що підозрюваний систематично інформував ворога щодо місць дислокації та переміщення сил оборони, а також їх військової техніки на запорізькому напрямку. Передавав координати запорізьких підприємств та залізничної інфраструктури. Ці розвіддані потрібні були агресору для підготовки повітряних ударів по інфраструктурних об’єктах, зокрема з використанням дронів”, – додають у відомстві.

За збір та передачу цієї інформації отримував грошову винагороду – від 500 до 2 тис. грн. За «успішне» вчинення терористичного акту йому обіцяли 5 тис. дол.

Чоловік був своєчасно викритий правоохоронцями та затриманий у порядку ст. 208 КПК України і наразі за рішенням суду перебуває під вартою.

“Під час обшуків у домоволодінні та автомобілі підозрюваного виявлено та вилучено комп’ютерну техніку, засоби зв’язку з доказами незаконних дій, а також предмети та компоненти для створення саморобного вибухового пристрою”, – підсумували у повідомленні.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Управління СБУ в Запорізькій області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.