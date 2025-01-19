У Запоріжжі на узбережжі обмілілого Дніпра виявили уламок керамічного посуду, якому, ймовірно, понад п'ять тисяч років. Його планують передати археологам для дослідження.

Про це пише Суспільне.

“Я побачив фрагмент кераміки. Це верхня частина глечика, якщо його назвемо так, або посудина. Ймовірно вона була з гострим дном і видно перехід від цієї вертикалі й до плеча. По цій лінії можна зрозуміти, який приблизно радіус”, — сказав Суспільному археолог Олександр Шкаліков.

За його словами, знайдений артефакт відноситься до часів енеоліту.

“Йому приблизно п’ять тисяч років. У ньому переносили воду, можливо й готували на вогні якусь їжу. Оскільки він чорний повністю, мабуть, вогонь все ж таки торкався цього предмету”, — каже Олександр Шкаліков.

Виявлений стародавній фрагмент кераміки в ті часи виготовлявся переважно жінками. Кожен глечик мав особливий орнамент, притаманний певній родині.