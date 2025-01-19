Про це пише Суспільне.
“Я побачив фрагмент кераміки. Це верхня частина глечика, якщо його назвемо так, або посудина. Ймовірно вона була з гострим дном і видно перехід від цієї вертикалі й до плеча. По цій лінії можна зрозуміти, який приблизно радіус”, — сказав Суспільному археолог Олександр Шкаліков.
За його словами, знайдений артефакт відноситься до часів енеоліту.
“Йому приблизно п’ять тисяч років. У ньому переносили воду, можливо й готували на вогні якусь їжу. Оскільки він чорний повністю, мабуть, вогонь все ж таки торкався цього предмету”, — каже Олександр Шкаліков.
Виявлений стародавній фрагмент кераміки в ті часи виготовлявся переважно жінками. Кожен глечик мав особливий орнамент, притаманний певній родині.
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