Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров.

“Щойно 37 депутатів Запорізької міської ради під час сесії прийняли історичне рішення – обрали нового виконуючого обовʼязки міського голови Запоріжжя Регіну Харченко”, – йдеться у повідомленні.

Федоров зазначає, що остання повноцінна сесія міськради відбулась 22 грудня 2023 року. Тому, як він наголосив, понад 200 питань життєдіяльності Запоріжжя були фактично заморожені і чекали на вирішення.

24 квітня депутати Запорізької міськради проголосували за дострокове припинення повноважень Анатолія Куртєва, який тимчасово виконував обов’язки мера та був секретарем міськради.

Куртєв вранці оприлюднив звернення до президента Зеленського з проханням посприяти ситуації, яка склалася у Запорізькій міській раді у звʼязку з нібито тиском голови Запорізької ОВА Івана Федорова на органи місцевого самоврядування.