Сьогодні, 8 листопада 2024 року, у Запоріжжі оголошено День жалоби в пам’ять про мирних жителів, які загинули внаслідок вчорашнього російського обстрілу.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

За його словами, російський удар забрав життя дев’ятьох людей, серед яких і однорічний хлопчик.

“Криваві руки ворога забрали життя 9 цивільних людей. В тому числі 1-річного хлопчика. Вічна памʼять загиблим. Співчуття тим, хто втратив рідних і близьких. Росія — країна-терорист. Не пробачимо”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, учора, 7 листопада, посеред дня російські війська завдали масованого удару авіабомбами та ракетами по Запоріжжю. Ворог наніс 5 ударів по місту ракетами та КАБами, внаслідок чого постраждали житлові будинки та лікарня.