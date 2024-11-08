Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
За його словами, російський удар забрав життя дев’ятьох людей, серед яких і однорічний хлопчик.
“Криваві руки ворога забрали життя 9 цивільних людей. В тому числі 1-річного хлопчика. Вічна памʼять загиблим. Співчуття тим, хто втратив рідних і близьких. Росія — країна-терорист. Не пробачимо”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, учора, 7 листопада, посеред дня російські війська завдали масованого удару авіабомбами та ракетами по Запоріжжю. Ворог наніс 5 ударів по місту ракетами та КАБами, внаслідок чого постраждали житлові будинки та лікарня.
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