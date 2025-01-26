26 січня рятувальники виявили та деблокували тіло 27-річного чоловіка, який став жертвою російського терору. Пошуково-рятувальні роботи тривали 9 днів.

Про це повідомляє ДСНС Запорізької області.

“26 січня рятувальники виявили та деблокували тіло 27-річного чоловіка, який став жертвою російського терору. Пошуково-рятувальні роботи тривали 9 днів”, — йдеться у повідомленні.

Внаслідок обстрілу Запоріжжя 18 січня, загинули 2 людини, ще 12 людей отримали травми. До робіт залучали кінологічний розрахунок Міжрегіонального центру швидкого реагування ДСНС України (м. Ромни).

Загалом, за дев’ять діб від ДСНС залучалися 178 рятувальників та 40 одиниць техніки.

За інформацією очільника Запорізької ОВА, досі у лікарнях перебувають 15 людей, які постраждали унаслідок обстрілу РФ 18 січня.