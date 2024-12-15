Про це він сказав під час брифінгу.

“Нас лякають із вересня, якщо я не помиляюсь, от зараз буде наступ на Запоріжжя. У жовтні — наступ на Запоріжжя, в листопаді — от вони вже пішли, а в грудні — все, збираємо валізи. Це все — ІПСО, але на яку суспільство реагує”, — сказав Федоров.

У цьому контексті він зазначив, що навіть у селищі Комишуваха, що у 20 км від лінії фронту, вирішили не будувати підземну школу, аби люди не робили хибних оцінок та не панікували.

“З цього будівництва можуть зробити зовсім некоректну оцінку. Чому? Бо це добре розійдеться в соціальних мережах і, щоб не робити будівництво шкіл токсичним, ми поставили будівництво на паузу і вирішимо разом з Кушугумською громадою, можливо ми будемо звідти возити дітей”, — пояснив він.