У Запоріжжі під час фестивалю сучасного мистецтва "Gogolfest. Pokrova" було відкрито "Дерево пам'яті" - першу інсталяцію меморіального комплексу "Посадка", що присвячений загиблим захисникам України. Його встановили в парку Металургів ім. В.А. Сацького.

Про це повідомила пресслужба “Метінвест”.

На урочистому відкритті меморіалу зібралися представники влади, родини героїв, ветерани, військові та містяни. Серед них були голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров та в.о. голови Запоріжжя Регіна Харченко.

Серцем меморіалу стало дев’ятиметрове залізне дерево, що символізує пам’ять про героїв, які віддали життя за свободу України. Його гілки прикрашені дзвониками, що дзвенять від найменшого вітру, ніби голоси загиблих бійців. Інсталяція випромінює м’яке світло, що осяює дерево від коренів до крони, на якій викарбувані імена загиблих оборонців.

«Сотні тисяч захисників і захисниць виборюють вільне та демократичне майбутнє України на фронті. Багато з них, на жаль, зустрічають свій останній бій на полях, у посадках, у розтрощених містечках по всій лінії фронту. Зберегти та передати пам’ять про подвиг наших героїв, не дати їхнім голосам затихнути, а подіям забутися — наш обов’язок. Меморіал «Дерево пам’яті» — важливий крок до вшанування пам’яті полеглих захисників в українському Запоріжжі, яке завдячує своїм життям українським оборонцям», — заявив операційний директор Групи Метінвест Олександр Мироненко.

Меморіал, присвячений героям, є масштабним проєктом, що розгортається у декілька етапів. Озеленення відіграє ключову роль: у відповідний сезон планується висадити в’юнкі рослини, які з часом обплетуть сталеві елементи меморіалу, надаючи йому образ живої пам’яті.

Перед реалізацією проєкту відбулися численні громадські обговорення: родинам загиблих героїв, ветеранським осередкам, представникам влади та громадським організаціям було презентовано ідею меморіалу.

За задумом Дмитра Костюминського, автора проєкту, меморіальний комплекс уособлюватиме лінію фронту: розбиті дерева, що височіють над захисниками, стануть символом боротьби та непохитності українського народу. Центральним елементом композиції стане сталеве «Дерево пам’яті», що втілює прагнення до свободи.