Про це пише “Укрінформ” із посиланням на коментар клірика собору Ярослава Попова.
“Сьогодні вранці було завдано ракетного удару по промисловому підприємству нашого міста. Вибуховою хвилею зачепило і Свято-Андріївський кафедральний собор. Є пошкодження як зовнішні, так і в середині. Всередині обвалена стеля, дах залишився. Суттєво пошкоджено церковне оздоблення. Ікони пошкоджено. Ми зараз проводимо роботи з розчищення. Головна ікона нашого собору – ікона Андрія Первозваного для нас дуже цінна, була привезена з Греції, дякувати Богу, вціліла”, – сказав він.
Про розмір збитків й те, як будуть проходити відновлювальні роботи, наразі інформації немає.
Відомо, що на момент атаки в соборі перебувала лише одна людина – сторож, і він не постраждав.
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