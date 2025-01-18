У Запоріжжі внаслідок ранкової атаки РФ зазнав пошкоджень Свято-Андріївський кафедральний собор УПЦ, збудований у 2000 році коштом підприємства “Мотор Січ” та інших меценатів. Собор не переходив до ПЦУ.

Про це пише “Укрінформ” із посиланням на коментар клірика собору Ярослава Попова.

“Сьогодні вранці було завдано ракетного удару по промисловому підприємству нашого міста. Вибуховою хвилею зачепило і Свято-Андріївський кафедральний собор. Є пошкодження як зовнішні, так і в середині. Всередині обвалена стеля, дах залишився. Суттєво пошкоджено церковне оздоблення. Ікони пошкоджено. Ми зараз проводимо роботи з розчищення. Головна ікона нашого собору – ікона Андрія Первозваного для нас дуже цінна, була привезена з Греції, дякувати Богу, вціліла”, – сказав він.

Про розмір збитків й те, як будуть проходити відновлювальні роботи, наразі інформації немає.

Відомо, що на момент атаки в соборі перебувала лише одна людина – сторож, і він не постраждав.