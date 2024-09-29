Про це заявив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram-каналі.
“З-під завалів багатоповерхівки рятувальники дістали жінку. Її доставили у лікарню. Медики надають усю необхідну допомогу”, – йдеться у його заяві.
Станом на 09:54 кількість постраждалих у Запоріжжі зросла до 11 людей.
“Окрім цього, рятувальники ліквідували загоряння дев’ять автомобілів та п’ять гаражів на загальній площі 300 кв.м. В інших місцях частково зруйнований один одноповерховий житловий будинок та ще 10 пошкоджених. Надзвичайники ліквідували загоряння газопроводу”, – йдеться у повідомленні ДСНС.
Наразі аварійно-рятувальні роботи у Запоріжжі завершено. Інформація щодо наслідків та кількості пошкоджених приватних будинків уточнюється.
- Росіяни масовано атакували Запоріжжя: поцілили по житловій забудові (фото)
- Нічна атака дронами на Миколаївщині: в ОВА повідомили подробиці
- Нічна атака України ворожими дронами: сили ППО прозвітували результати збиття