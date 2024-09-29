Внаслідок російської атаки на Запоріжжя під ранок 29 вересня, у місті частково зруйновано багатоповерхівку. З-під завалів вдалося врятувати жінку, наразі нею опікуються лікарі. Кількість постраждалих збільшилась до 11 людей.

Про це заявив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram-каналі.

“З-під завалів багатоповерхівки рятувальники дістали жінку. Її доставили у лікарню. Медики надають усю необхідну допомогу”, – йдеться у його заяві.

Станом на 09:54 кількість постраждалих у Запоріжжі зросла до 11 людей.

“Окрім цього, рятувальники ліквідували загоряння дев’ять автомобілів та п’ять гаражів на загальній площі 300 кв.м. В інших місцях частково зруйнований один одноповерховий житловий будинок та ще 10 пошкоджених. Надзвичайники ліквідували загоряння газопроводу”, – йдеться у повідомленні ДСНС.

Наразі аварійно-рятувальні роботи у Запоріжжі завершено. Інформація щодо наслідків та кількості пошкоджених приватних будинків уточнюється.