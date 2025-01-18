Про це повідомила ДСНС у Запорізькій області.
“Надзвичайники деблокували з-під завалів тіло загиблого чоловіка. Станом на 18.00 внаслідок ворожого удару по об’єктах критичної інфраструктури обласного центру постраждало 10 осіб”, — йдеться в дописі.
До пошукових робіт залучений кінологічний розрахунок міжрегіонального центру швидкого реагування ДСНС України з міста Ромни.
“Інформація щодо постраждалих наразі уточнюється. Відомо, що під завалами перебуває ще одна людина. На місці працюють 28 рятувальників та 6 одиниць техніки”, — говориться у повідомленні.
Перед цим повідомлялось, що унаслідок російського обстрілу об’єкта інфраструктури в Запоріжжі десятеро людей отримали поранення. Постраждали житлові будинки, адмінбудівля та приватний транспорт.
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