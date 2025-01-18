На місці ракетного удару з-під завалів деблокували тіло загиблого чоловіка, під завалами знаходиться ще одна людина.

Про це повідомила ДСНС у Запорізькій області.

“Надзвичайники деблокували з-під завалів тіло загиблого чоловіка. Станом на 18.00 внаслідок ворожого удару по об’єктах критичної інфраструктури обласного центру постраждало 10 осіб”, — йдеться в дописі.

До пошукових робіт залучений кінологічний розрахунок міжрегіонального центру швидкого реагування ДСНС України з міста Ромни.

“Інформація щодо постраждалих наразі уточнюється. Відомо, що під завалами перебуває ще одна людина. На місці працюють 28 рятувальників та 6 одиниць техніки”, — говориться у повідомленні.

Перед цим повідомлялось, що унаслідок російського обстрілу об’єкта інфраструктури в Запоріжжі десятеро людей отримали поранення. Постраждали житлові будинки, адмінбудівля та приватний транспорт.