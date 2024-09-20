У Запоріжжі затримали агента воєнної розвідки Російської Федерації. Зловмисник, демобілізований строковик ЗСУ, займався шпигунством за українськими військами, які беруть участь у бойових діях на південному фронті.

Про це повідомили у Службі безпеки України.

За даними контррозвідки СБУ, ворога цікавили геолокації командних пунктів, складів боєприпасів та укріпрайонів Сил оборони на Запорізькому напрямку, а також маршрути пересування і кількість бойової техніки ЗСУ, яка направляється на передову.

22-річний демобілізований військовослужбовець потрапив під увагу російської розвідки через батьків, які проживають на тимчасово захопленій частині Запорізької області та співпрацюють з російськими спецслужбами.

“У травні цього року він звільнився у запас та оселився в обласному центрі. Згодом на нього дистанційно вийшов кадровий співробітник 316-го розвідцентру головного управління Генштабу Збройних сил Росії, що базується у Севастополі”, — пише СБУ й додає, що особу окупанта вже було установлено.

Спочатку ворожа розвідка вимагала від свого агента координати бойових підрозділів та логістичних складів військової частини, в якій він раніше проходив службу. Пізніше, за завданням ворога, він обходив прифронтове місто й приховано фіксував позиції наших бійців та мостів.

Ворог планував використати отриману інформацію для підготовки ударів з використанням керованих авіабомб, дронів-камікадзе та важкої артилерії. Втім, агент було спіймано “на гарячому”.

“На місці події у затриманого вилучено мобільний телефон, який він використовував для комунікації зі своїм російським куратором”, — додає СБУ.