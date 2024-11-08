Про це повідомили у ДСНС України.

Зазначається, що російська атака завдала значної шкоди та забрала життя мирних жителів.

Внаслідок атаки по місту:

  • Загинули 10 людей, серед яких одна дитина.
  • Постраждала 41 особа, у тому числі четверо дітей.
  • Рятувальникам вдалося врятувати трьох людей, серед них двоє дітей.

Нагадаємо, сьогодні, 8 листопада 2024 року, у Запоріжжі оголошено День жалоби в пам’ять про мирних жителів, які загинули внаслідок вчорашнього російського обстрілу.