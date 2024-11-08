Учора, 7 листопада, посеред дня російські війська завдали масованого удару авіабомбами та ракетами по Запоріжжю. Ворог наніс 5 ударів по місту ракетами та КАБами, внаслідок чого постраждали житлові будинки та лікарня. У місті завершили аварійно-рятувальні роботи після масованих авіаударів.

Про це повідомили у ДСНС України.

Зазначається, що російська атака завдала значної шкоди та забрала життя мирних жителів.

Внаслідок атаки по місту:

Загинули 10 людей, серед яких одна дитина.

Постраждала 41 особа, у тому числі четверо дітей.

Рятувальникам вдалося врятувати трьох людей, серед них двоє дітей.

Нагадаємо, сьогодні, 8 листопада 2024 року, у Запоріжжі оголошено День жалоби в пам’ять про мирних жителів, які загинули внаслідок вчорашнього російського обстрілу.