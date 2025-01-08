Про це повідомили в ДСНС України.
Зазначається, що аварійно-рятувальні роботи у місті завершено.
Рятувальники ліквідували пожежу, що виникла внаслідок удару, яка охопила площу 800 кв. метрів в адміністративній будівлі. Також зайнялися три автомобілі.
Загалом пошкоджено 4 адмінбудівлі, 27 автомобілів та трамвай.
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