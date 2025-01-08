Про це повідомили в ДСНС України.

Зазначається, що аварійно-рятувальні роботи у місті завершено.

Рятувальники ліквідували пожежу, що виникла внаслідок удару, яка охопила площу 800 кв. метрів в адміністративній будівлі. Також зайнялися три автомобілі.

Загалом пошкоджено 4 адмінбудівлі, 27 автомобілів та трамвай.