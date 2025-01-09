Учора, 8 січня, російська армія вдарила КАБами по Запоріжжю. Загальна кількість постраждалих внаслідок удару зросла до 116 осіб.

Про це повідомив керівник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя медики діагностували у постраждалих тяжкі травми: травматичні ампутації кінцівок, проникаючі та осколкові поранення, травми очей і контузії.

У лікарнях обласного центру залишаються 66 осіб, з яких 11 перебувають у важкому стані у відділеннях інтенсивної терапії. Інші пацієнти госпіталізовані у стані середньої тяжкості.

Ще 47 людей, включаючи 13-річну дівчинку, яка отримала контузію, перебувають на амбулаторному лікуванні.