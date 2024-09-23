Унаслідок нічного удару по Запоріжжю постраждали 21 особа, з них 13 жінок і 8 чоловіків. Дві жінки залишаються в лікарні.

Про це повідомив голова військової адміністрації області Іван Федоров.

Після огляду та надання першої допомоги більшість травмованих продовжать лікуватися вдома, зазначив він.

У лікарні залишаються 94-річна та 23-річна жінки: у них мінно-вибухові травми, медики оцінюють їхній стан як середньої тяжкості та дають сприятливі прогнози щодо одужання.

В Офісі генерального прокурора уточнили, що росіяни завдали три авіаційні удари по Запоріжжю та чотири по території Запорізького району.

Зруйновано багатоповерхові будинки та іншу цивільну інфраструктуру обласного центру. Знищено автомобілі місцевих мешканців. Пошкоджено будинки приватного сектору в одному із сіл Запорізького району.

Триває розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).