Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.
За його словами, відомо про 51 пораненого. Федоров зауважив, що за допомогою медиків продовжують звертатися громадяни.
Зазначається, у лікарнях обласного центру наразі 22 людини. Інші лікуються амбулаторно.
Нагадаємо, раніше очільник ОВА повідомляв, що внаслідок атаки пошкоджено житлові будинки: вибуховою хвилею вибито вікна, пошкоджено дахи.
Серед постраждалих є й двомісячна дитина, яку доставили до лікарні. Загиблим виявився 47-річний чоловік.
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