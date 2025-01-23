Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

За його словами, відомо про 51 пораненого. Федоров зауважив, що за допомогою медиків продовжують звертатися громадяни.

Зазначається, у лікарнях обласного центру наразі 22 людини. Інші лікуються амбулаторно.

Нагадаємо, раніше очільник ОВА повідомляв, що внаслідок атаки пошкоджено житлові будинки: вибуховою хвилею вибито вікна, пошкоджено дахи.

Серед постраждалих є й двомісячна дитина, яку доставили до лікарні. Загиблим виявився 47-річний чоловік.