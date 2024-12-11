Сьогодні, 11 грудня 2024 року, у Запорізькій області оголошено День жалоби за жертвами ворожої атаки, що сталася 10 грудня.

Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

За його словами, внаслідок обстрілу російськими військами в місті загинуло шестеро людей.

Голова Запорізької ОВА висловив співчуття родинам та близьким загиблих, підкреслюючи, що Росія повинна відповісти за кожне відібране життя українців.

“Росіяни вбили 6 людей. Мої щирі співчуття рідним та близьким загиблих. Росія має відповісти за кожне відібране та скалічене життя українців. Не пробачимо!” — йдеться у повідомленні.

Згодом стало відомо, що кількість загиблих збільшилася до семи.

За попередніми даними пошкоджені 20 житлових будинків та три нежитлові будівлі. У ліквідації наслідків ворожого удару задіяні понад 160 людей та півсотні одиниць технік