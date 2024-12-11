Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.
За його словами, внаслідок обстрілу російськими військами в місті загинуло шестеро людей.
Голова Запорізької ОВА висловив співчуття родинам та близьким загиблих, підкреслюючи, що Росія повинна відповісти за кожне відібране життя українців.
“Росіяни вбили 6 людей. Мої щирі співчуття рідним та близьким загиблих. Росія має відповісти за кожне відібране та скалічене життя українців. Не пробачимо!” — йдеться у повідомленні.
Згодом стало відомо, що кількість загиблих збільшилася до семи.
За попередніми даними пошкоджені 20 житлових будинків та три нежитлові будівлі. У ліквідації наслідків ворожого удару задіяні понад 160 людей та півсотні одиниць технік
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