У прифронтових містах Запорізької області спостерігається відсутність постачання енергетики через пошкодження ліній електропередач, газопроводів та розподільчих магістралей.

Про це повідомляє керівник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Підготовка до опалювального сезону є пріоритетом для комунальних служб Запорізької області. Ведеться робота за графіком, рекомендованим Мінінфраструктури, з перевірки тепломереж, підготовки котелень та теплопунктів.

Створюються запаси пального для стабільної роботи котелень, і вже 81% житлових будинків та об’єктів соціальної сфери готові до зими.

Проте існують серйозні виклики, зокрема відсутність газо- та електропостачання в прифронтових населених пунктах через пошкодження інфраструктури.

Аварійно-відновлювальні роботи будуть проведені після отримання дозволів з урахуванням безпеки. Також є потреба забезпечити стабільну роботу систем тепло-, водопостачання та водовідведення в умовах можливого блекауту.