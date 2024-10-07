Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Іван Федоров.
За його словами, уряд виділив на будівництво восьмої “підземної школи” в регіоні майже 17 млн гривень. Її будівництво у Михайлівській громаді розпочнеться вже найближчими днями. Федоров уточнив, що заклад розрахований на 200 людей у дві зміни.
“7 підземних навчальних просторів вже будуємо – як у Запоріжжі, так і в інших громадах області. Двері першої запорізької “підземної школи” плануємо відкрити цієї осені. Основні роботи по всім 8-ми просторам закінчимо цього року. В них зможуть навчатися офлайн у дві зміни понад 6 тисяч дітей”, — розповів голова Запорізької ОВА.
Федоров також зазначив, що плани на 2025 рік є не менш амбітними. Зокрема, передбачається будівництво ще п’яти підземних навчальних просторів для понад 4 тисяч учнів. Наразі триває тендер на три з них, а для двох інших ведеться розробка проєктної документації.
“Наша мета незмінна – дати можливість для 60 тисяч дітей Запорізької області навчатися у безпечних і комфортних умовах. Для цього створюємо екосистему “Безпечна освіта офлайн””, — резюмував він.
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