У Запорізькій області найближчими днями стартує будівництво чергової "підземної школи", яка стане вже восьмим навчальним закладом цього типу.

Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

За його словами, уряд виділив на будівництво восьмої “підземної школи” в регіоні майже 17 млн гривень. Її будівництво у Михайлівській громаді розпочнеться вже найближчими днями. Федоров уточнив, що заклад розрахований на 200 людей у дві зміни.

“7 підземних навчальних просторів вже будуємо – як у Запоріжжі, так і в інших громадах області. Двері першої запорізької “підземної школи” плануємо відкрити цієї осені. Основні роботи по всім 8-ми просторам закінчимо цього року. В них зможуть навчатися офлайн у дві зміни понад 6 тисяч дітей”, — розповів голова Запорізької ОВА.

Федоров також зазначив, що плани на 2025 рік є не менш амбітними. Зокрема, передбачається будівництво ще п’яти підземних навчальних просторів для понад 4 тисяч учнів. Наразі триває тендер на три з них, а для двох інших ведеться розробка проєктної документації.

“Наша мета незмінна – дати можливість для 60 тисяч дітей Запорізької області навчатися у безпечних і комфортних умовах. Для цього створюємо екосистему “Безпечна освіта офлайн””, — резюмував він.