Першими користувачами застосунку стали військовослужбовці Збройних сил України та Державної спеціальної служби транспорту України. Згодом “Армія+” буде масштабована на всі Сили оборони.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони України.

“Нам багато говорили й говорять, що військо незмінне. Але позначка у 150 тисяч військових у застосунку доводить — зміни можливі й люди зацікавлені у цих змінах. Ми щодня працюємо над викликами й оброблюємо нові запити, щоб більше військових змогли підтвердити свій статус і використовувати Армія+”, — зазначила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Зазначається, що наразі військовослужбовцям в “Армія+” доступні послуги з подання електронних рапортів, проходження опитувань та присвоєння унікального номера військовослужбовця Армія ID.

За словами Черногоренко, за час роботи застосунку досягнуто наступного:

понад 500 військових частин уже впровадили “Армія+”;

подано 2700 е-рапортів, що мають таку саму юридичну силу, що і паперові;

45 тисяч військових змогли оновити дані в реєстрі Оберіг.

Заступник головнокомандувача Збройних Сил України полковник Андрій Лебеденко своєю чергою подякував всім військовослужбовцям та їх командирам за організацію процесу роботи з електронними рапортами та впровадження “Армія+” у своїх підрозділах.

“Українська армія йде шляхом невпинного прогресу. Маємо позбутися всього зайвого, забути про неефективні процеси та сконцентруватися саме на бойовій роботі. 150 тисяч авторизацій — це тільки початок”, — додав Лебеденко.