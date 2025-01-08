В оновленій версії застосунку "Армія+" дані про військовослужбовців більше не будуть періодично видалятись. Це нововведення спрощує процес подання електронних рапортів для військових, дозволяючи зберігати важливі відомості на пристрої.

Про це повідомили в Міністерстві оборони України.

Тепер дані, такі як Армія ID командира або назва посади, можна буде зберігати один раз у меню “Налаштування” в розділі “Військові відомості”, що дозволить не вводити їх щоразу при поданні рапорту.

Також у відомстві повідомили, що нещодавно в “Армія+” було оновлено захист даних за допомогою криптографічного шифрування, що забезпечить надійну безпеку збережених відомостей.

“Електронні рапорти поступово змінюють культуру всередині армії, показуючи переваги цифровізації для військових. Вони знають, що рапорти можна подавати без зайвої писанини, ручок спеціального кольору. Ми не зупиняємося на досягнутому, дослухаємося до відгуків і думок, щоб сервіс для захисників й захисниць ставав ще зручнішим. Так ми втілили те, про що нас просили”, — зазначила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

Зазначається, що нова функція вже доступна у версії застосунку 2.1.3 та вищих.

На сьогодні в “Армія+” авторизовані 560 тис. військовослужбовців, а сам застосунок пропонує 19 видів рапортів, зокрема для зміни місця служби та повернення після служби в СЗЧ.