У додатку Армія+ почалося нове опитування головною метою якого - є оцінка обізнаності військовослужбовців про їхнє право на винагороду або додаткову відпустку за знищення чи захоплення техніки ворога.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.

“Військові не завжди знають про свої права та як їх реалізувати, щоб отримати належний соцзахист. Ми хочемо отримати зворотний зв’язок, щоб покращити цю систему”, – зазначив директор Департаменту внутрішнього аудиту МОУ Олександр Титковський.

За даними Генерального штабу ЗСУ, з початку повномасштабного вторгнення українські захисники знищили понад 100 тисяч одиниць техніки противника. Проте виникають питання щодо доступності винагород і надання відпусток для військових.

“Як показали останні місяці, опитування у Армія+ дійсно впливають на зміни у Силах оборони. Ми розуміємо, що неможливо змінити систему без думки тих, хто нею користується”, – наголосила заступниця з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Опитування розпочалося 20 листопада і триватиме два тижні. На основі отриманих відповідей Департамент планує розробити кроки, які спростять доступ до винагород та відпусток для всіх військових. Результати мають стати основою для вдосконалення системи соціального захисту, щоб кожен боєць міг отримати належну підтримку.