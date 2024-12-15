Про це йдеться у вечірньому зверненні Президента.

“Зараз – на першому етапі – для воїнів Нацгвардії відкриті переведення всередині Нацгвардії, але є завдання додати можливість також переведень між підрозділами Збройних Сил України та Нацгвардії. Найближчим часом в «Армію+» будуть додані ще підрозділи наших прикордонників. Станом на сьогодні є вже 3607 позитивних рішень щодо переведень для наших воїнів Збройних Сил України”, — сказав Зеленський.