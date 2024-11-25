З 25 листопада військовослужбовці, які подаватимуть рапорти на зміну місця служби через застосунок Армія+, зможуть бачити номер наказу на переведення у разі погодження.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.

Для отримання доступу до цього функціоналу, необхідно оновити застосунок до найновішої версії.

Зазначається, що для військових, які тільки подають рапорти, сповіщення з номером наказу приходитиме автоматично разом з інформуванням про погодження переведення. Ті ж, хто раніше вже отримали погодження на переведення, але не мають інформації про формування відповідного наказу, можуть звернутись у службу підтримки в розділі “Меню”.

За словами заступниці міністра оборони України з питань цифровізації Катерини Черногоренко, за 10 днів роботи сервісу військові подали в Армія+ 4 500 рапортів на зміну місця служби.

“З них 4 200 вже опрацьовані Кадровим центром ЗСУ, зокрема 900 — отримали погодження. Завдяки оновленню наші захисники тепер зможуть одразу побачити реквізити наказу. Може здатися, що це незначна зміна, але наявність номера наказу пришвидшує весь процес переведення без необхідності регулярно уточнювати інформацію в стройовій”, — зауважила Черногоренко.

Загалом за понад три місяці роботи в Армія+ авторизувалося 415 тисяч військовослужбовців, які встигли подати 26 тисяч рапортів.