Військові отримали доступ до онлайн-навчання в застосунку "Армія+". Тепер вони можуть проходити верифіковані курси з військової справи онлайн.

Про це міністр оборони Рустем Умєров повідомив у своєму Facebook.

Згідно зі словами міністра, цей інструмент дозволить військовослужбовцям здобувати важливі знання навіть у польових умовах. Наразі для авторизованих користувачів доступні курси за напрямами «Загальна підготовка», «Побут у польових умовах» та «Безпілотні системи».

Кожен курс структурований у модулі, кожен з яких містить уроки, після яких проводиться тест для перевірки знань. Після завершення курсу учасники складають підсумковий іспит, що сприяє закріпленню отриманих навичок та практичному їх застосуванню.

“Наша мета — забезпечити максимально ефективну підготовку кожного воїна до сучасної війни. Адже знання — це не лише сила, це можливість зберегти життя та перемогти ворога.”, – заявив Умєров.

Крім того, розробники додатку продовжують працювати над новими курсами, такими як «Зв’язок на полі бою» та «Психологічна підготовка».