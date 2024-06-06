Про це він написав на сторінці у Facebook.

“Резерв+” — це додаток, який транспортує особисті дані військовозобовʼязаних в закритий реєстр «Оберіг», де зберігаються всі відомості про тих, хто становить мобілізаційний резерв.

Арʼєв наголошує, на розробку застосунку було виділено 37 днів і безпеку там досі тестують, коли вже все працює повним ходом.

Також він каже, кожного разу, коли ви заходите в систему, рухомий рядок буде повідомляти, що ви оновили дані в момент заходу.

“Перевірив особисто. Поки цей баг не виправлений, є ризик, що вихід з системи по закінченню 60 днів — 16 липня — призведе до капітальних штрафів. Ну і цікаво — це зараховується як за два оновлення даних у статистиці чи ні? Я, виходить, вже 4 рази оновлював, якщо рахувати з кількості заходів в систему: один раз — візит в перший день роботи, два мене викидав з системи сам додаток, ще раз вийшов сам, щоб переконатись”, — зазначив нардеп.

За словами Арʼєва, гроші на застосунок надав Благодійний Фонд сприяння обороні України — структура з криворізькими коренями. А хто саме розробляв програму достеменно невідомо.