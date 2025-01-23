У застосунку "Резерв+" стартувало бета-тестування функції електронного направлення на військово-лікарську комісію. Поки що скористатися цією функцією можуть користувачі, які самостійно бажають пройти ВЛК.

Про це повідомив очільник Міністерства оборони України Рустем Умєров.

Зазначається, що у майбутньому можливість отримувати направлення буде доступна також тим, хто отримав паперову повістку для проходження ВЛК.

Як отримати направлення на ВЛК у “Резерв+”:

Надіслати запит через застосунок “Резерв+”. Керівництво територіального центру комплектування має підтвердити запит. Користувач отримує сповіщення із всією необхідною інформацією: номер реєстрації направлення, адреса медзакладу, підпис керівника ТЦК.

За словами Умєрова, мета бета-тестування полягає у перевірці функціонування нового сервісу за участю користувачів застосунку “Резерв+” та його вдосконаленні до повного запуску.

Також до осені 2025 року планується додати функцію самостійного вибору медичного закладу, який має контракт із НСЗУ, для проходження огляду. Для цього Міністерство оборони та Міністерство охорони здоров’я інтегрують свої інформаційні системи.