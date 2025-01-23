Про це повідомив очільник Міністерства оборони України Рустем Умєров.
Зазначається, що у майбутньому можливість отримувати направлення буде доступна також тим, хто отримав паперову повістку для проходження ВЛК.
Як отримати направлення на ВЛК у “Резерв+”:
- Надіслати запит через застосунок “Резерв+”.
- Керівництво територіального центру комплектування має підтвердити запит.
- Користувач отримує сповіщення із всією необхідною інформацією: номер реєстрації направлення, адреса медзакладу, підпис керівника ТЦК.
За словами Умєрова, мета бета-тестування полягає у перевірці функціонування нового сервісу за участю користувачів застосунку “Резерв+” та його вдосконаленні до повного запуску.
Також до осені 2025 року планується додати функцію самостійного вибору медичного закладу, який має контракт із НСЗУ, для проходження огляду. Для цього Міністерство оборони та Міністерство охорони здоров’я інтегрують свої інформаційні системи.
“Цифровізація – це прозора, справедлива та зручна система, яка спрощує життя наших громадян. Ми крок за кроком змінюємо підхід до роботи ВЛК, створюючи комфортні умови для всіх українців”, — резюмував очільник Міноборони.
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