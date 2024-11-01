Про це повідомила заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко.
Вона уточнила, що команда розпочала бета-тестування онлайн-відстрочок і випадково надіслала тестове сповіщення іншим користувачам. Це призвело до підвищеної активності в застосунку, і наразі користувачам може бути складніше авторизуватися через BankID.
“Протягом найближчих годин доступ до авторизації буде відновлено. Дякуємо за розуміння і перепрошуємо за незручності!” — зазначила Черногоренко.
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