Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

“Друзі, ми так інтенсивно готувались до нових релізів, що виліз баг. У деяких користувачів зʼявились відстрочки до кінця мобілізації. Вибачте за незручності. Ні, це не подарунок команди Резерв+ усім користувачам до Геловіну”, – заявила заступниця.

Заступниця міністра запевнила, що дані в реєстрі “Оберіг”, з якого отримує інформацію “Резерв+”, залишилися незмінними, а також зазначила, що помилку в системі вже виправили.