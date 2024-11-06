У листопаді користувачі мобільного застосунку "Резерв+" зможуть скористатися новою функцією — отримати електронну відстрочку від мобілізації.

Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку Катерина Черногоренко.

Зокрема, будуть доступні три типи відстрочок:

для людей з інвалідністю;

для студентів та аспірантів денної або дуальної форми навчання;

для батьків багатодітних сімей.

За словами Черногоренко, процедура буде максимально простою: користувачі зможуть зайти в застосунок, відправити запит і автоматично отримати відповідний статус відстрочки, який підвантажиться у їхній електронний військово-обліковий документ.

Заступниця міністра також зазначила, що міністерство працює над тим, щоб усі відстрочки стали доступними онлайн, а застосунок “Резерв+” поступово став повноцінною альтернативою територіальним центрам комплектування.