Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку Катерина Черногоренко.

Зокрема, будуть доступні три типи відстрочок:

  • для людей з інвалідністю;
  • для студентів та аспірантів денної або дуальної форми навчання;
  • для батьків багатодітних сімей.

За словами Черногоренко, процедура буде максимально простою: користувачі зможуть зайти в застосунок, відправити запит і автоматично отримати відповідний статус відстрочки, який підвантажиться у їхній електронний військово-обліковий документ.

Заступниця міністра також зазначила, що міністерство працює над тим, щоб усі відстрочки стали доступними онлайн, а застосунок “Резерв+” поступово став повноцінною альтернативою територіальним центрам комплектування.