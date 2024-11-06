Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку Катерина Черногоренко.
Зокрема, будуть доступні три типи відстрочок:
- для людей з інвалідністю;
- для студентів та аспірантів денної або дуальної форми навчання;
- для батьків багатодітних сімей.
За словами Черногоренко, процедура буде максимально простою: користувачі зможуть зайти в застосунок, відправити запит і автоматично отримати відповідний статус відстрочки, який підвантажиться у їхній електронний військово-обліковий документ.
Заступниця міністра також зазначила, що міністерство працює над тим, щоб усі відстрочки стали доступними онлайн, а застосунок “Резерв+” поступово став повноцінною альтернативою територіальним центрам комплектування.
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