У пресслужбі президента Володимира Зеленського підтвердили, що адміністрація Джо Байдена послабила свою давню політику, згідно з якою забороняла Україні використовувати американську зброю проти цілей всередині Росії. Але певні обмеження досі залишаються.

Про це сказав прессекретар Зеленського Сергій Никифоров у коментарі Guardian.

«Це значно посилить нашу здатність протистояти спробам Росії масово проникнути через кордон», — підкреслив Никифоров.

Ударів американською зброєю можна завдавати виключно в прикордонних з Харківською областю районах.

Білий дім наполягає, що його політика щодо заборони ударів більш глибоко по території РФ не змінилася. Україна все одно не зможе використовувати ракети ATACMS для атак об’єктів у російських регіонах, що не межують з Харківщиною.

Сам Зеленський в інтерв’ю Guardian додав, що хоче також дозвіл на використання британських ракет Storm Shadow на території Росії. За його словами, попри заяви про протилежне, Лондон не дав «100% дозволу» на це. Можливо, Велика Британія чекала на рішення США, припустив президент України.