Про це сказав прессекретар Зеленського Сергій Никифоров у коментарі Guardian.
«Це значно посилить нашу здатність протистояти спробам Росії масово проникнути через кордон», — підкреслив Никифоров.
Ударів американською зброєю можна завдавати виключно в прикордонних з Харківською областю районах.
Білий дім наполягає, що його політика щодо заборони ударів більш глибоко по території РФ не змінилася. Україна все одно не зможе використовувати ракети ATACMS для атак об’єктів у російських регіонах, що не межують з Харківщиною.
Сам Зеленський в інтерв’ю Guardian додав, що хоче також дозвіл на використання британських ракет Storm Shadow на території Росії. За його словами, попри заяви про протилежне, Лондон не дав «100% дозволу» на це. Можливо, Велика Британія чекала на рішення США, припустив президент України.
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