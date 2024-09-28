Про це заявив прессекретар Президента України Володимира Зеленського Сергій Нікіфоров в ефірі телемарафону.
“Західні ЗМІ підбирали різні епітети: типу прийняли з прохолодою, прийняли без ентузіазму, прийняли скептично цей план перемоги. Це все неправда, його прийняли з величезною зацікавленістю, його прийняли конструктивно, його взяли до роботи”, — зауважив Никифоров.
Нікіфоров додав, що 12 жовтня на засіданні Контактної групи з оборони України у форматі “Рамштайн” глава Білого дому Джо Байден вже матиме певні рішення та відповіді.
“Тому початок обнадійливий”, — резюмував речник Зеленського.
- Росіяни першими дізнаються про дозвіл бити вглиб РФ, — прессекретар Зеленського
- Президент Зеленський підбив підсумки робочого тижня в США, де представив План перемоги
- Зеленський зустрівся із Трампом: Ми маємо спільну думку, що війну треба зупинити