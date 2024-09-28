Прессекретар Президента України Володимира Зеленського Сергій Нікіфоров

Про це заявив прессекретар Президента України Володимира Зеленського Сергій Нікіфоров в ефірі телемарафону.

“Західні ЗМІ підбирали різні епітети: типу прийняли з прохолодою, прийняли без ентузіазму, прийняли скептично цей план перемоги. Це все неправда, його прийняли з величезною зацікавленістю, його прийняли конструктивно, його взяли до роботи”, — зауважив Никифоров.

Нікіфоров додав, що 12 жовтня на засіданні Контактної групи з оборони України у форматі “Рамштайн” глава Білого дому Джо Байден вже матиме певні рішення та відповіді.

“Тому початок обнадійливий”, — резюмував речник Зеленського.

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